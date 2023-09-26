Международный молодежный ядерный форум Obninsk NEW завершил свою работу

В Обнинске завершился первый Международный молодежный ядерный форум Obninsk NEW. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

В работе форума приняли участие около 600 участников — экспертов, студентов, аспирантов, молодых ученых и преподавателей — из более чем 70 стран мира. За 4 дня состоялось свыше 50 различных мероприятий от форума по ядерным технологиям до экскурсий по Обнинску и тренингов. В форуме приняли участие более 130 делегатов из 21 страны мира. Программа включала стратегическую сессию по проектированию научно-образовательного центра ядерных и смежных технологий «Обнинск Тех», а также молодежную научно-техническую конференцию имени Е. П. Славского.

В рамках форума было подписано соглашение о сотрудничестве в области ядерного образования между МАГАТЭ и региональной сетью по образованию и подготовке кадров в сфере ядерных технологий STAR-NET. К форуму обратился с приветствием председатель правительства РФ Михаил Мишустин, среди почетных участников мероприятия были генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков, президент Всемирной ядерной ассоциации Сама Бильбао-и-Леон и другие официальные лица.

В ходе дискуссий обсуждалась, в частности, концепция нового ядерного образования в рамках создания Международного научно-образовательного центра атомных и смежных технологий «Обнинск-Тех» к 2030-му году. Научная программа центра будет формироваться с участием стран-партнеров Госкорпорации «Росатом». Планируется, что к 2030-му году обучение в «Обнинск Тех» будут проходить более 20 тыс. студентов. По итогам форума будет создан международный молодежный программный комитет, который будет следить за реализацией проекта.