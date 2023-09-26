Реклама
Прямой эфир
Общество
В Москве ограбили квартиру профессора американского университета
Экономика
Губернатор заявил о возобновлении работы завода Volvo в Калуге до конца года
Мир
Пентагон объявил о совместном производстве вооружений с Украиной
Мир
Блинкен призвал Азербайджан обеспечить безопасность населению Карабаха
Мир
Спикер палаты общин Канады подал в отставку из-за скандала с эсэсовцем
Мир
Не менее 125 человек погибли при взрыве топлива в Степанакерте
Мир
Власти Эстонии намерены называть Калининград Кёнигсбергом
Экономика
МЭР спрогнозировал укрепление рубля до 87,5 за доллар в июне 2024 года
Мир
Еврокомиссия назвала целью санкций ущерб экономике России
Мир
Депутат бундестага потребовал остановить поставки оружия Киеву из-за диверсий на СП
Мир
Миротворцы РФ оказали помощь 22 пострадавшим от взрыва в Степанакерте
Общество
Собянин заявил о готовности Москвы к предстоящему отопительному сезону
Политика
Мишустин заявил об укреплении связи РФ с Белоруссией из-за санкций
Пресс-релизы
«Триколор» покажет турецкий сериал о знаменитом правителе государства Сельджукидов

Собянин заявил о готовности Москвы к предстоящему отопительному сезону

0
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москву подготовили к отопительному сезону. Об этом столичный мэр Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале во вторник, 26 сентября.

«Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону. Проверено и подготовлено к осенне-зимнему периоду свыше 74 тыс. объектов, в том числе 34,6 тыс. жилых домов», — написал он.

Собянин уточнил, что были проведены профилактические работы на всех ТЭЦ, тепловых пунктах, малых котельных, станциях и сетях; водопроводных, газовых, канализационных и электрических сетях; газораспределительных пунктах, трансформаторных и распределительных подстанциях, центрах питания; водозаборных узлах и очистных сооружениях, передает агентство городских новостей «Москва».

Мэр добавил, что аварийные бригады и специализированная техника готовы к работе, пишет «Москва 24».

На ТЭЦ создан необходимый запас резервного топлива, сообщает телеканал «360».

На счет погоды: в Москве введут регулировку счетов за отопление
Может ли мера распространиться на другие регионы РФ

Москва уже полностью подготовилась к отопительному сезону 2023/24 года. Однако из-за долгого бабьего лета отопление в столице может быть включено на две-три недели позднее, чем год назад. Запуск систем централизованного теплоснабжения в городе происходит при среднесуточной температуре +8 градусов, если она держится на протяжении пяти дней и прогнозируется дальнейшее похолодание.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023