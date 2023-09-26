Собянин заявил о готовности Москвы к предстоящему отопительному сезону

Москву подготовили к отопительному сезону. Об этом столичный мэр Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале во вторник, 26 сентября.

«Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону. Проверено и подготовлено к осенне-зимнему периоду свыше 74 тыс. объектов, в том числе 34,6 тыс. жилых домов», — написал он.

Собянин уточнил, что были проведены профилактические работы на всех ТЭЦ, тепловых пунктах, малых котельных, станциях и сетях; водопроводных, газовых, канализационных и электрических сетях; газораспределительных пунктах, трансформаторных и распределительных подстанциях, центрах питания; водозаборных узлах и очистных сооружениях, передает агентство городских новостей «Москва».

Мэр добавил, что аварийные бригады и специализированная техника готовы к работе, пишет «Москва 24».

На ТЭЦ создан необходимый запас резервного топлива, сообщает телеканал «360».

Москва уже полностью подготовилась к отопительному сезону 2023/24 года. Однако из-за долгого бабьего лета отопление в столице может быть включено на две-три недели позднее, чем год назад. Запуск систем централизованного теплоснабжения в городе происходит при среднесуточной температуре +8 градусов, если она держится на протяжении пяти дней и прогнозируется дальнейшее похолодание.