Кадры уничтожения российскими десантниками позиций и боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) во вторник, 26 сентября, появились в распоряжении «Известий».

На записи видно, как силами Воздушно-десантных войск наносятся точные удары по позициям противника. Снаряды артиллеристы ВДВ направляли в окопы, где также находилась живая сила ВСУ.

Ранее в этот день Минобороны РФ показало боевую работу штурмовых отрядов десантников при поддержке бронегруппы на БМД-4М и Т-90М по захвату и зачистке позиций ВСУ. Расчетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) разведывательных подразделений ВДВ были выявлены пункты противника.

Днем ранее российские военные нанесли удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по пунктам дислокации наемников и подготовки диверсантов ВСУ, проинформировало МО РФ. Сообщалось, что цель удара достигнута, все объекты поражены.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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