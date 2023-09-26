Развожаев пообещал разобраться с закрытым во время воздушной тревоги ДК

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил разобраться с ситуацией, когда жителей города отказались впускать в Дворец культуры рыбаков (ДКР) во время воздушной тревоги. Об этом он написал 26 сентября в своем Telegram.

«Опасность одна на всех, и если к вам пришли люди и просят укрытия — вы обязаны их пустить, и неважно, из вашего они учреждения или дома или просто их где-то на улице застала сирена. Мне кажется, что для любого здравомыслящего человека это прописная истина», — сообщил губернатор.

Как сообщил Telegram-канал Mash, 25 сентября дети из танцевального ансамбля «Атлантика» вместе с родителями хотели спрятаться в бомбоубежище ДКР, однако их не упустил охранник. По его словам, убежище предназначалось только для сотрудников учреждения.

«В ДКР я поручил провести служебную проверку, все причастные будут наказаны. Люди не должны узнавать о временных укрытиях, когда воет сирена. А главное, не должно быть укрытий «только для своих работников», «только для жителей этого дома» и так далее», — заявил Развожаев.

Он также предупредил, что в случае повторения подобных ситуаций могут быть введены штрафы.

25 сентября в Севастополе объявляли воздушную тревогу. Развожаев сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили одну ракету возле аэродрома Бельбек.

До этого, 23 сентября, губернатор сообщил, что в Севастополе сработала система ПВО. Ракетные обломки упали у причала в районе Сухарной балки.

22 сентября Украина нанесла ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Один из осколков упал в гражданском секторе, около Русского драматического театра имени Луначарского.

«Известия» публиковали кадры последствий ракетного удара. На них были видны клубы дыма. Вечером того же дня Развожаев сообщил, что пожар в здании штаба Черноморского флота локализован.

Телеканал Sky News со ссылкой на источник в Вооруженных силах Украины сообщил, что для атаки на штаб Черноморского флота использовались британские дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Украинские военные пытаются наносить удары по регионам России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.