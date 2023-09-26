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Лавров назвал заявление главы МИД Финляндии о санкциях против россиян хамским

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Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал хамским заявление главы МИД Финляндии о том, что западные санкции нацелены на обычных россиян. Об этом он заявил 26 сентября на пресс-конференции по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства Туниса Набилем Аммаром.

«Заявление абсолютно хамское. Еще раз подчеркну: Финляндия семимильными шагами выдвигается в передовики в рамках антироссийской, русофобской, расистской кампании Запада», — отметил Лавров.

Глава российского МИДа считает, что Финляндия «растоптала свой нейтральный статус, свою репутацию и влилась в антироссийский проект США». Лавров отметил, что до недавнего времени западные страны заявляли, что вводят ограничения, чтобы изменить политику того или иного государства, подчеркивая при этом, что учитывают гуманитарные аспекты и не хотят нанести вред простым гражданам.

«Сейчас госпожа Валтонен — видимо, она еще не опытна — высказалась напрямую, для чего эти санкции вводят, — чтобы сделать больно простым людям. И, как она сказала, для ведения такой войны нужно платить цену народу российскому. Значит, она хочет народ российский поднять против его собственного правительства», — подчеркивает Лавров.

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Ранее, 25 сентября, глава финского МИДа Элина Валтонен отметила, что западные санкции против России нацелены на простых россиян. Она подчеркнула, что не считает, что у Финляндии есть другой выход. Министр отметила, что если бы страны Запада перестали помогать Киеву, то, «возможно, Украины бы не было».

С 16 сентября Финляндия ввела запрет на въезд в страну автомобилей с российскими номерами. Отмечалось, что для зарегистрированных в РФ автомобилей будут сделаны исключения из запрета, если их владельцами являются граждане ЕС, постоянно проживающие в России, либо члены их семей, а также дипломаты и приравненные к ним лица. При этом в определенных случаях допускается въезд в Финляндию транспортного средства с номерами РФ по гуманитарным соображениям.

Санкционное давление на РФ усилилось на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой глава государства Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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