Мэрия Липецка объявила поиск подрядчика на ремонт двух улиц

Мэрия Липецка ищет подрядчика для ремонта двух участков автомобильных дорог на улицах Папина и Моршанская. Начальная цена контракта составляет 191,9 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.

В документах указано, что подрядной организации нужно заменить асфальт, отремонтировать тротуары, светофоры, дорожные ограждения и знаки. Кроме того, требуется нанести дорожную разметку и благоустроить территорию.

Заявки на участие в торгах можно подать до 4 октября 2023 года, итоги подведут 6 октября. Приступить к работам необходимо сразу после подписания контракта, а закончить ремонт дорог до 1 октября 2024 года. Финансирование ремонта осуществляется за счет бюджета города, пишет ИА «Абирег».

Как отмечает LipetskMedia, улица Папина нуждалась в реконструкции уже давно, особенно когда с 2019 по 2020 год автомобилисты использовали её как альтернативу проспекту Победы. При этом эксперты ВШЭ предложили пустить по этой улице трамвай, чтобы связать новые микрорайоны с Центральным рынком. Но в проект трамвайной концессии ветка пока не вошла.

Ранее в сентябре сообщалось, что в Липецке Кольцевую площадь переименуют в площадь Александра Невского. Там уже установлен памятник полководцу.