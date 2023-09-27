Сдерживание и противовесы

В своем макропрогнозе Минэк дал весьма оптимистичные оценки стоимости рубля. Как ожидают в ведомстве, в 2023-м средний курс составит 85,2 руб./$ (с учетом того что в начале года он было около отметки 70, а теперь зафиксировался вблизи 100).

В 2024-м ожидается, что нацвалюта будет торговаться к доллару на уровне 90,1, в 2025-м — 91,1, в 2026-м — 92,3.

Какие варианты есть у властей для сдерживания роста курса и его фиксации у названных значений?

Сначала рассмотрим наиболее вероятный сценарий — резкое ужесточение других параметров денежно-кредитной политики. За последние месяцы ключевую ставку и так подняли почти вдвое — с 7,5 до 13%. Такой шаг регулятора предполагает, что люди увеличат сбережения — это должно снизить потребительский спрос, инфляционное давление и импорт. Другой канал — это удорожание кредитов, снижение деловой активности и, как следствие, занятости и зарплат. При этом сейчас нет важного фактора — притока иностранного капитала, привлекаемого высокими рублевыми доходностями. Поэтому краткосрочное влияние на курс от изменения ставок практически отсутствует.

Второй допустимый сценарий — усиление контроля за движением капитала. Судя по последним заявлениям, регулятор не склонен к установлению новых барьеров. Однако сама возможность такого решения может ускорить отток капитала частных инвесторов. Так что чем дольше идут обсуждения, тем хуже для рубля.

Третий возможный, но пока публично не проговариваемый вариант, — фискальное сжатие (сокращение дефицита бюджета). Вряд ли в условиях СВО можно говорить о снижении госрасходов, скорее наоборот. А вот увеличения налогов нельзя исключать.

Важно, что это будет способом не столько наполнить казну и сократить дефицит, сколько охладить потребительский спрос и ослабить инфляционное давление. Как следствие, придется повышать налоги на доходы физлиц. Кстати, альтернативным вариантом дополнительного налогообложения можно считать военные облигации и займы, к которым часто прибегали страны в прошлом.

Четвертый способ — это снижение пошлин и ограничений на импорт потребительских товаров. Логика следующая: если внутреннее производство не справляется со спросом, то можно ему «помочь» через увеличение товаров, ввозимых из-за рубежа. Это должно снизить инфляцию и давление на рубль.

Мера сработала бы только в сочетании с увеличением спроса на нацвалюту на нашем рынке. Без нормализации ситуации с получением экспортной выручки можно получить обратный эффект — ослабление рубля и рост инфляции.

Пятый сценарий, крайне маловероятный — позволить экономике самой нащупать новое равновесие. В этом случае ослабление нацвалюты со временем приведет к сокращению импорта (просто из-за роста цен), что обеспечит требуемый результат для курса. Высокие цены на нефть и окончание сезона отпусков тоже внесут свой вклад.

Какие выводы можно сделать из этого с точки зрения инвестиций? Например, очевидно, что риски повышения ключевой ставки ЦБ очень высоки, не исключены и другие меры ужесточения денежно-кредитной политики. В таких условиях предпочтительными выглядят фонды денежного рынка — их доходность отражает рыночную динамику ставок.

Низкая эффективность повышения ключевой (с точки зрения влияния на инфляцию и курс) может спровоцировать более резкое или продолжительное ужесточение монетарной политики ЦБ. Этот риск еще явно не полностью учтен в ценах рублевых облигаций.

В то же время можно осторожно рассчитывать на улучшение позиций нацвалюты, так как ее динамика привлекла внимание и ЦБ, и правительства. Дальнейшее ослабление будет провоцировать жесткую реакцию — например, могут быть возобновлены ограничения на движение капитала и усилен контроль финансовых потоков экспортеров.

Наконец, рынок акций по-прежнему привлекателен, даже несмотря на возможность увеличения налогов. Оценки российских компаний остаются в основном сильно заниженными. Кроме того, фактор СВО означает, что власти очень неохотно будут допускать спад в экономике, пусть и за счет увеличения инфляционных рисков.

Автор — директор по анализу макроэкономики и финансовых рынков УК «Альфа-Капитал»

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