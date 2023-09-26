МИД Канады потребовал отставки чествовавшего экс-бойца СС спикера

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что спикер Палаты общин Энтони Рота должен уйти в отставку из-за приглашения и чествования бывшего бойца СС Ярослава Хунка в парламенте. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщает CTV News.

«То, что случилось в пятницу, совершенно неприемлемо. Это позор для палаты, для канадцев. Я считаю, что спикер должен прислушаться к членам палаты и уйти в отставку», — объяснила она.

Ранее, 23 сентября, агентство Associated Press опубликовало фото, на котором президент Украины во время выступления в парламенте Канады поприветствовал украинского националиста, который в годы Второй мировой войны служил в 1-й украинской дивизии, известной также как дивизия СС «Галиция».

25 сентября спикер палаты общин Канады Энтони Рота обратился к общественности с извинениями за приглашение в парламент и аплодисменты в честь бойца дивизии СС. Он заявил о том, что сожалеет о своем решении и принимает на себя полную ответственность за свои действия.

26 сентября министр образования и науки Польши Пшемыслав Чарнек заявил о принятии мер для возможной экстрадиции украинского 98-летнего националиста. Помимо этого, посол Польши в Канаде Витольд Дзельский потребовал подвергнуть уголовному преследованию бывшего бойца СС. По его мнению, такие люди не должны принимать участие в общественной жизни.

Согласно историческим данным, дивизия СС «Галиция/Галичина» была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение войск СС нацистской Германии. Эта дивизия воевала против Красной армии, а впоследствии отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.