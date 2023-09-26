В Тамбове переименуют остановку «Базарная»

В центре Тамбова переименуют остановочный пункт на улице Интернациональной в районе дома № 50. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщает ИА «ОнлайнТамбов.Ру».

Сейчас остановка называется «Базарная», ее предложили переименовать в «Фонд «Защитники Отечества». С такой инициативой выступила глава областного Госфонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Наталия Вассунова.

Ранее в сентябре сообщалось, что власти Тамбова планируют закупить коммунальную технику на 245 млн рублей. Всего будет закуплено 37 машин.