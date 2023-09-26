Экс-депутат рады призвал Нетаньяху оценить чествование эсэсовца в Канаде

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива написал письмо премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, чтобы он оценил скандал с чествованием эсэсовца в Канаде. Об этом он рассказал 25 сентября в своем Telegram.

«Официально обратился к Нетаньяху с целью получить справедливую оценку действиям президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады 22 сентября, где он с благодарностью поприветствовал убийцу и врага человечества 98-летнего нациста дивизии СС «Галичина», которая присягала в верности Адольфу Гитлеру», — написал Кива.

Он заявил, что истинной целью, которую преследует режим Зеленского, является геноцид украинского народа, сопровождаемый возрождением и прославлением нацизма. В письме, направленном Нетаньяху, Кива просит оценить действия президента Украины.

«Я призываю вас не закрывать на эти поступки глаза. <…> Считаю, что чествование нациста в парламенте Канады является нормой пропаганды и возмутительным нарушением международного права. <…> Я призываю вас дать настоящую и жесткую оценку этим действиям», — обратился экс-депутат в Нетаньяху.

Ранее, 23 сентября, агентство Associated Press опубликовало фото, на котором президент Украины во время выступления в парламенте Канады поприветствовал 98-летнего украинского националиста, который в годы Второй мировой войны служил в 1-й украинской дивизии, известной также как дивизия СС «Галиция».

25 сентября спикер палаты общин Канады Энтони Рота обратился к общественности с извинениями за приглашение в парламент и аплодисменты в честь бойца дивизии СС. Он заявил о том, что сожалеет о своем решении и принимает на себя полную ответственность за свои действия.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал возмутительным инцидент с чествованием бывшего бойца СС в Канаде. Он подчеркнул, что такой поступок чреват тем, что фашизм будет проявляться по всему миру, как сейчас это происходит на Украине.

Согласно историческим данным, дивизия СС «Галиция/Галичина» была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение войск СС нацистской Германии. Эта дивизия воевала против Красной армии, а впоследствии отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.