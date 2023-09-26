Плотины Саратовской ГЭС модернизируют впервые за 55 лет

Масштабная реконструкция плотин проходит на Саратовской ГЭС впервые за 55 лет после запуска в эксплуатацию. Работы проходят в рамках программы комплексной модернизации, сообщает пресс-служба «РусГидро».

В настоящий момент рабочие ремонтируют и меняют железобетонные плиты, которые защищают от размывания примыкающую к станции часть водохранилища. Каждая плита весит около 2 т. После укладки на берегу пространство между блоками заделывается асфальтобетонной смесью. Всего нужно привести в порядок площадь около 7 км.

Плиты также обновляют под водой, с помощью водолазов. Специалисты заделывают трещины и щели на блоках, которые подлежат восстановлению, а пришедшие в негодность меняют на новые.

Как отмечает ИА «Взгляд-инфо», модернизация ГЭС также предусматривает замену всего устаревшего оборудования, а не точечное обновление агрегатов или деталей, как происходило ранее. Компания «РусГидро» проводит реконструкцией предприятий по этой программе уже 11 лет.