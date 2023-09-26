Эксперт объяснила последствия расширения права на компенсацию задержек зарплаты

Инициатива по расширению права на компенсацию задержек зарплаты правильная с точки зрения защиты работников, при этом она не ударит по добросовестным предпринимателям, считает руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова. Об этом она рассказала «Известиям» 26 сентября.

«Согласно российскому законодательству, если работодатель не в срок перечисляет заработную плату, отпускные и другие обязательные выплаты, он обязан выплачивать также проценты не ниже одной 150-й доли от действующей ключевой ставки Центробанка за каждый день задержки. Эта сумма может быть повышена, если соответствующие условия прописаны в трудовом или коллективном договоре», — объяснила эксперт.

По ее словам, в целом предприниматели стараются выплатить заработные платы в первую очередь, потому что массовая задержка таких платежей может повлечь не только дополнительные издержки, но и штрафы, а также уголовную ответственность.

«За последние пять лет громких случаев массовой задержки зарплаты практически не было», — уточнила Позднякова.

В то же время она подчеркнула, что стоит учитывать текущую экономическую ситуацию: на рынке наблюдается дефицит работников, поэтому работодатели стремятся создать комфортные условия для сотрудников, в том числе и по оплате труда.

«В целом законодательная инициатива закрывает юридический пробел, который позволял не выплачивать компенсацию, если зарплату не то что не выплатили, но даже и не начислили. Поэтому инициатива с точки зрения защиты работников абсолютно правильная, но при этом она не ударит по добросовестным предпринимателям», — заключила Позднякова.

Как сообщили «Известия» ранее в этот день, кабмин поддержал законопроект Минтруда о расширении права на компенсацию задержек зарплаты. Проект одобрен для последующего рассмотрения на заседании правительства РФ. Как уточнялось, в документе предусматривается установление правового механизма взыскания с работодателя процентов за задержку причитающихся работнику выплат, когда эти выплаты не были ему начислены своевременно.

В пресс-службе Минтруда объяснили, что в настоящее время работодатель обязан выплачивать компенсацию только в том случае, если заработная плата была начислена, но не выплачена в срок. Если же работодатель неправомерно не начислил заработную плату, то и компенсацию в связи с задержкой выплаты работник получить не может.