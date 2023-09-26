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Посол РФ в Канаде направил ноту протеста из-за чествования украинца-эсэсовца

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Фото: МИД РФ
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Посол РФ в Оттаве Олег Степанов 26 сентября сообщил «РИА Новости», что направил ноту протеста в связи с чествованием в местном парламенте экс-бойца дивизии СС «Галиция» Ярослава Хунки.

«Ноту отправили в понедельник. Сопроводил ее своими личными письмами на имя премьера, мининдел и спикера палаты общин. Ответа пока нет», — указал Степанов.

Ранее, 23 сентября, агентство Associated Press опубликовало фото, на котором президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал 98-летнего украинского националиста, который в годы Второй мировой войны служил в 1-й украинской дивизии, известной также как дивизия СС «Галиция».

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После этого, 24 сентября, спикер палаты общин Канады Энтони Рота обратился к общественности с извинениями за приглашение в парламент и аплодисменты в честь 98-летнего украинского бойца из дивизии СС и указал, что не знал о прошлом Хунки. На следующий день Организация Объединенных Наций (ООН) выступила против чествования лиц, которые принимали участие в нацистской деятельности, сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Позднее, 26 сентября, Министерство иностранных дел РФ заявило, что враждебные действия Канады не будут оставлены без ответа. В ведомстве отметили, что чествование нацистов в канадском парламенте характеризует правящий режим премьера Трюдо, пропитанный русофобией.

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