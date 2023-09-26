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Синоптик предупредил о возможном снеге в Центральной России

Синоптик Леус: первый снег в Центральной России может выпасть 10-20 октября
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что снег в Центральной России может выпасть уже на стыке первой и второй декад октября. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале во вторник, 26 сентября.

По словам специалиста, с большой долей вероятности осадки в виде снега могут пройти уже между 10 и 20 октября. Синоптик отметил, что температурные показатели в скором времени вернутся в рамки климатических значений, а на стыке первой и второй декад октября температура окажется немного ниже нормы.

Леус указал на то, что в целом октябрь обещает быть немного теплее нормы — на 0,5–1 градус, пишет сайт kp.ru. Между тем на фоне теплого сентября он покажется холодным, отмечает НСН.

Он добавил, что в сентябре температура воздуха превышает норму почти на три градуса. При этом в половине дней в сентябре держалась летняя температура выше +15 градусов, сообщает Life.ru.

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Ранее 26 сентября в Москве и области до 21:00 среды, 27 сентября, продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за риска возникновения пожаров. По данным ведомства, четвертый класс пожарной опасности сохранится до вечера из-за сухой погоды без осадков, отмечает телеканал «360». Кроме того, с 23:00 26 сентября до 09:00 27 сентября снизится видимость на дорогах из-за появления тумана.

Также в этот день главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что сентябрь в Москве в 2023 году побил рекорды по дефициту осадков и температуре. В сентябре выпало лишь 6 мм осадков при норме в 65 мм. Таким образом, московский сентябрь 2023 года станет самым теплым и сухим за всю историю наблюдений.

24 сентября заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков спрогнозировал теплую неделю в столице. По его словам, ночные температуры составят +8...+12 градусов, а дневные — +20...+24 градуса, пишет RT.

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