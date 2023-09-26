Психолог рассказала о противодействии буллингу в токсичном коллективе

Клинический психолог Полина Токарева поделилась советами по противодействию буллингу в токсичном коллективе. Об этом специалист рассказала в интервью изданию «Подмосковье сегодня» во вторник, 26 сентября.

Психолог отметила, что жертвами буллинга зачастую являются очень неуверенные в себе люди, которые не могут отставить личные границы. Последнее происходит тогда, когда был опыт насилия в семье, то есть является отражением какой-то внутренней драмы.

По словам Токаревой, буллинг на работе стоит воспринимать как возможность стать сильнее и выработать новые защитные навыки.

При этом психолог предупредила, что не стоит сглаживать острые углы, пишет «Ридус».

«Наоборот, надо учиться отстаивать свое мнение, относиться нейтрально к чужой агрессии, соприкасаться с чужим внутренним несовершенством и уродством», — сказала эксперт.

Она добавила, что не стоит стесняться сообщить о токсичной атмосфере руководству. Грамотный руководитель пресечет буллинг и покончит с травлей. Он попытается либо адаптировать человека к ситуации, либо встанет на его сторону. Функция руководителя заключается в том, чтобы следить за психологическим климатом в коллективе и безопасностью.

«Не надо доводить до ситуации, когда вы перестанете контролировать свою реакцию на происходящее. Нужно отреагировать сразу и не копить в себе зло ни в коем случае», — заключила она.

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