В Колумбии президента футбольного клуба убили после поражения команды

В Колумбии застрелили президента футбольного клуба «Тигрес» Эдгара Паеса после проигранного матча. Об этом 24 сентября сообщила пресс-служба команды в X (бывшем Twitter).

«С глубокой печалью мы сообщаем об убийстве президента нашего клуба Эдгара Паеса. Он был образцовым лидером, его преданность развитию спорта в нашем регионе оставила след в каждом, кто имел честь его знать», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел после домашнего матча «Тигрес» с «Атлетико» из Кали во втором дивизионе чемпионата Колумбии. Команда Паеса проиграла со счетом 2:3.

После этого глава клуба выехал со стадиона «Метрополитано де Течо», и в его машину стали стрелять. 63-летний Паес получил ранения в грудь, шею и голову. Его доставили в больницу, где он скончался.

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