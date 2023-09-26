Житель Никеля изрезал своего знакомого с помощью мачете

Житель поселка Никель Мурманской области во время ссоры изрезал своего знакомого при помощи мачете, сообщает пресс-служба регионального управления МВД во вторник, 26 сентября.

По данным полиции, подозреваемым в причинении телесных повреждений оказался неработающий 56-летний мужчина. В ходе разногласий на почве личной неприязни он взял мачете и нанес своему 45-летнему приятелю несколько ударов.

Пострадавшего с резаными ранами темени, шеи и правой голени доставили в больницу. Нападавшего удалось задержать в результате оперативных мероприятий, пишет ИА «Би-порт».

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемы находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее в сентябре сообщалось, что в Люблино Омской области мужчина застрелил двух своих сыновей, брата жены и затем покончил с собой. Инцидент произошел после ссоры с супругой на почве бракоразводного процесса.