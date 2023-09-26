Военный эксперт назвал превосходящие Abrams российские танки

Российские танки Т-90 «Прорыв» и Т-14 «Армата» превосходят по своим характеристикам американские Abrams, которые были переданы вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал во вторник, 26 сентября.

Специалист уточнил, что Запад передал Украине танки Abrams М1А1.

«Этот танк со 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой, катанной броней, простой электроникой и без активной защиты. Эти танки широко применялись американцами в иракской кампании. Есть данные о том, что иракцы подбивали их даже с РПГ-2 китайского производства. Этот танк ничем не примечателен, кроме того, что он великолепно горит. Наверное, даже подольше, чем Leopard, потому что в них больше солярки», — заявил Матвийчук в беседе с Lenta.Ru.

Он рассказал, что у танков Abrams газотурбинный двигатель, который выполняет достаточно хорошие тяговые функции. При этом у него очень низкие эксплуатационные характеристики, потому что боится грязи.

Abrams не приспособлен для выполнения танковых функций на Украине, так как готовился как экспедиционный, добавил военный эксперт.

«У него есть аналог — это наш немодернизированный танк Т-72. Т-90 «Прорыв» превосходит его и по подвижности, и по огневой мощи. А танк Т-14 «Армата» нависает над ним, как скала. 31 танк, который прибудет на фронт, абсолютно некритичны для нас», — заключил полковник в отставке.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что танки Abrams производства США, которые поставляются ВСУ, будут гореть, так же как и другая техника, сообщает телеканал «Звезда».

Он подчеркнул, что нет никакой панацеи или оружия, которые бы смогли изменить расстановку сил в зоне боевых действий, сообщается на сайте kp.ru.

Накануне, 25 сентября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о прибытии первых танков Abrams на Украину, пишет «Ридус». Первые 10 уже прибыли в страну, а последующие 21 будут доставлены в течение ближайших месяцев.

В этот же день представитель Белого дома Джон Кирби подтвердил поставку Украине первой партии Abrams и отметил, что новые запланированы на ближайшие недели.

Тогда полковник в отставке Виктор Литовкин назвал слабое место танка — его вес, свыше 60 т. По его словам, в украинской почве он легко застревает, особенно осенью, в дождливый период. В результате боевая машина становится неподвижной, очень удобной целью для артиллерии, противотанковых снарядов и гранатометов.

Позднее, 26 сентября, в Госдепе Соединенных Штатов указали, что танки Abrams нужны ВСУ для сдерживания и обороны. Там также указали, что поставка 31 боевой машины является показателем «приверженности обороне и стабильности Украины».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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