Lada Granta насмерть сбила кабана на трассе в Татарстане

Автомобиль Lada Granta насмерть сбил кабана у села Красный Яр в Черемшанском районе Татарстана. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на очевидцев.

ДТП произошло накануне около 22:00. После столкновения с отечественной легковушкой дикое животное погибло на месте от полученных травм. Труп кабана обнаружили на обочине.

Ранее в августе сообщалось, что в Хакасии уходящая от погони патруля ДПС женщина за рулем иномарки не справилась с управлением и на полном ходу въехала в стадо коров.