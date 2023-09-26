В Барнауле обустроят большую парковку возле поликлиники №14

Большую парковку площадью 5 тыс. кв. м начали обустраивать возле нового здания поликлиники №14 в Барнауле. Стоянка рассчитана на 150 машин, сообщает amic.ru во вторник, 26 сентября.

На строительство было выделено более 18 млн рублей из краевого бюджета. Работы должны завершить к концу октября.

Как отмечает altapress.ru, изначальный проект стоянки предусматривал лишь 30 машино-мест. Людям пришлось бы оставлять свой автомобиль в близлежащих дворах.