Госсекретарь Союзного государства дал оценку Дням Культуры Ростовской области в Белоруссии

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев положительно оценил проведение в Белоруссии Дней культуры Ростовской области, которые завершились 25 сентября. Своим мнением о событии он поделился на встрече с губернатором российского региона Василием Голубевым.

«Ростовчане показали для многих партнеров из других субъектов РФ уровень и пример такого массового, теплого, профессионального представления культурного потенциала региона. Это очень значимо, и в какой-то степени это следование традициям «Славянского базара» в Витебске», — отметил Мезенцев.

В течение четырех дней на ведущих площадках Минска, Слуцка и Витебска были представлены лучшие спектакли донских театров и концертные программы творческих коллективов. По словам первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова, «участие в подобных мероприятиях всегда способствует реализации совместных культурных планов, обмену опытом, укреплению и развитию дружбы и сотрудничества, а также закладывает прочный фундамент для дальнейшего развития двусторонних связей между странами».

Гуськов подчеркнул, что между государственными учреждениями культуры Ростовской области и Белоруссии подписано 11 соглашений о сотрудничестве. Они «будут способствовать развитию всестороннего сотрудничества, в том числе культурных связей», добавил первый замгубернатора.

Торжественное закрытие состоялось в Большом концертном зале Белорусской государственной филармонии. На мероприятии министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева поблагодарила президента Белоруссии Александра Лукашенко за поддержанную инициативу и возможность приобщить жителей и гостей республики к донским культурным ценностям.

В рамках закрытия Дней культуры Ростовский театр драмы имени М.Горького представил премьеру сезона «Заходите, раз пришли» Василия Шукшина на сцене Белорусского государственного академического музыкального театра. А Ростовский академический симфонический оркестр под управлением Антона Шабурова представил концертную программу, которая включала десятую симфонию Дмитрия Шостаковича и лирическую праздничную поэму Сергея Прокофьева.