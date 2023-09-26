Около 450 пассажиров Nordwind несколько часов не могут вылететь в Москву

Около 450 человек на рейсе авиакомпании Nordwind Airlines уже несколько часов не могут вылететь в Москву из сочинского аэропорта. Об этом 26 сентября сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, рейс был запланирован на 12:25, но вылет всё время откладывали. Сначала пассажирам сказали, что Boeing 777-300ER обесточен, затем капитан судна заявил, что всё в порядке, а после пропал.

От духоты многим пассажирам стало плохо, но выходить из самолета они побоялись, потому что их предупредили о том, что в таком случае их билеты стоимостью примерно по 40 тыс. рублей аннулируются.

Позже появилась информация, что на борту включили кондиционер, а также людям привезли воду.

К 15:34 официальной причиной задержки самолета назвали выгрузку багажа пассажиров, покинувших борт.

Ранее, 7 сентября, сообщалось, что рейс из Шереметьево смог вылететь в египетский Шарм-эш-Шейх после задержки более чем на двое суток. Самолет должен был вылететь 5 сентября в 9:25, но отправление переносили несколько раз.

Росавиация взяла на контроль ситуацию с рейсом Red Sea Airlines. Как рассказали в Федеральном агентстве воздушного транспорта, авиакомпания устранила неисправности самолета и приступила к выполнению рейсов. Также добавили, что российские туристы вылетели из Шарм-эш-Шейха в столицу РФ (в аэропорт Шереметьево).

При этом сотрудник пресс-службы авиакомпании Red Sea Airlines Владимир Ильин объяснил, что авиапассажиров задержанного рейса разместили в отеле SkyPoint неподалеку от аэропорта. 6 сентября турист по имени Хоссейн поделился с «Известиями», что пассажирам сообщили о переносе рейса на утро следующего дня, однако в это время улететь не удалось.

Одна из туристок показала номер, в котором разместили путешественников во время задержки полета. По ее словам, помещение им предоставили чистое, семью обеспечили горячим питанием. Но чемоданы долгое время пассажиры не распаковывали, потому что находились «в боевой готовности», ожидали возобновление рейса.