Подозреваемый в стрельбе в Красногорске задержан

Подозреваемого в стрельбе в подмосковном Красногорске задержали. Об этом 26 сентября сообщил Telegram-канал Mash.

Им оказался 48-летний житель Андрей П., ранее судимый за угрозу убийством. Кроме него были задержаны еще четыре участника конфликта.

При подозреваемом обнаружили карабин «Сайга-410» и пустую кобуру от травматического пистолета «Хорхе». На него также зарегистрированы несколько единиц другого оружия.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Накануне сообщалось, что мужчина открыл стрельбу по людям в Красногорске. Полицейские установили, что между двумя группами граждан произошел словесный конфликт, в результате которого один из них произвел несколько выстрелов. Затем он скрылся с места происшествия. Три человека были госпитализированы с пулевыми ранениями.