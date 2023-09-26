В правительстве заявили о желании ряда стран отстранить РФ от новых технологий

Некоторые страны пытаются ограничить доступ России к передовым технологиям, в том числе в области искусственного интеллекта (ИИ), к чему отечественные производители уже адаптировались. Об этом во вторник, 26 сентября, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Сегодня идет борьба глобальных игроков за первенство в технологической гонке. Зачастую используются методы недобросовестной конкуренции. России пытаются закрыть доступ к передовым разработкам. Но наши производители, что очень важно, смогли адаптироваться к этой ситуации», — сказал он в ходе стратегической сессии по развитию искусственного интеллекта.

Премьер добавил, что технологии ИИ следует внедрять постепенно, чтобы у общества было доверие к инновациям, в частности, в контексте образования, здравоохранения и социальной сферы.

По словам Мишустина, власти заложили в федеральном бюджете примерно 5,2 млрд рублей на 2024 год на развитие технологий искусственного интеллекта.

Ранее, 19 сентября, стало известно, что Минцифры подготовило проект концепции «Цифрового кодекса». По замыслу авторов, закон должен систематизировать разрозненные нормативные акты в сфере современных технологий.