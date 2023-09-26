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В правительстве заявили о желании ряда стран отстранить РФ от новых технологий
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В правительстве заявили о желании ряда стран отстранить РФ от новых технологий

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Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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Некоторые страны пытаются ограничить доступ России к передовым технологиям, в том числе в области искусственного интеллекта (ИИ), к чему отечественные производители уже адаптировались. Об этом во вторник, 26 сентября, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Сегодня идет борьба глобальных игроков за первенство в технологической гонке. Зачастую используются методы недобросовестной конкуренции. России пытаются закрыть доступ к передовым разработкам. Но наши производители, что очень важно, смогли адаптироваться к этой ситуации», — сказал он в ходе стратегической сессии по развитию искусственного интеллекта.

Премьер добавил, что технологии ИИ следует внедрять постепенно, чтобы у общества было доверие к инновациям, в частности, в контексте образования, здравоохранения и социальной сферы.

По словам Мишустина, власти заложили в федеральном бюджете примерно 5,2 млрд рублей на 2024 год на развитие технологий искусственного интеллекта.

Другим именем: в России создадут центр обезличивания данных для подготовки ИИ
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Ранее, 19 сентября, стало известно, что Минцифры подготовило проект концепции «Цифрового кодекса». По замыслу авторов, закон должен систематизировать разрозненные нормативные акты в сфере современных технологий.

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