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В Госдуме дали совет родителям по борьбе с поборами в школах

Депутат ГД Лантратова предложила написать заявление директору из-за поборов в школах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России принудительные сборы на нужды школы незаконны. Об этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова рассказала во вторник, 26 сентября. Также она подсказала родителям школьников способы борьбы с поборами в учебных заведениях.

«Если родители сталкиваются с подобным, то сначала можно просто написать заявление директору школы с просьбой объяснить, что это за суммы, на каком основании их требуют и на что планируют потратить. Один экземпляр надо обязательно сохранить себе», — рассказала депутат в разговоре с Lenta.Ru.

Также можно обратиться в департамент образования или Рособрнадзор, уточнила парламентарий.

«Копию обращения — сохранить. О результатах рассмотрения обращения ответят в течение месяца. Если найдут нарушения, директора оштрафуют», — рассказала она, добавив, что анонимные обращения не рассматривают.

Обратиться с запросом возможно и к депутатам Госдумы, сенаторам, представителям региональных парламентов или в прокуратуру. Однако обычно бывает достаточно заявления директору, отметила Лантратова.

При этом депутат отметила, что добровольные пожертвования не запрещены.

«Состоятельные родители зачастую дарят школам различную технику или помогают с ремонтом, чтобы сделать обучение детей более комфортным. Но это не является обязательным и необходимым», — заключила она.

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Ранее, 6 сентября, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессарабска напомнила, что школьные поборы в учебных заведениях незаконны. При этом она отметила, что организационные сборы, например на празднование выпускного, возможны, пишет Life.Ru.

Чаще всего родители учеников сдают деньги на канцелярию (50%), подарки детям (38%) и учителям (32%), уточняет телеканал «360».

Ранее, 25 августа, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев сообщил журналистам, что стоимость базового набора для учеников в текущем году остается на уровне 2022-го, а по отдельным позициям в различных торговых сетях цену даже удалось снизить. При этом, по его словам, сети поддерживают широкий ассортимент в категории «школьные товары».

До этого, 10 августа, в Почта Банка дали советы родителям на тему того, как можно сэкономить, выбирая для детей необходимые принадлежности для учебы. Так, они рекомендовали обратить внимание на скидки и акции, а также приобрести клубную карту магазина, в котором планируется закупать вещи.

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