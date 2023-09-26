Врач дала советы по питанию для оздоровления печени

Врач Виолетта Бурдакова перечислила правила питания, которые поспособствуют оздоровлению печени.

В беседе с агентством runews24.ru во вторник, 26 сентября, специалист указала на необходимости включать в рацион полезные и разнообразные продукты для поддержания хорошего самочувствия и здоровья печени. Так, в рационе должны присутствовать овощи и фрукты, бобовые и зерновые, птица, мясо, молочные продукты. Помимо этого, по словам врача, необходимо в течение дня пить достаточно жидкости — воды, чая, соков.

Также Бурдакова посоветовала исключить или существенно снизить количество потребляемого фастфуда, консервированной и жареной пищи, сладкой газировки и алкоголя. Особенно это касается людей, у которых уже имеются хронические заболевания.

«При наличии патологии печени врач, помимо лечения, назначает лечебную диету — стол № 5», — уточнила специалист.

Врач призвала принимать пищу по 4–5 раз в сутки небольшими порциями, избегая переедания. Кроме того, она посоветовала готовить блюда на пару, запекать или тушить без добавления масла. Она посоветовала не пропускать приемы пищи и не голодать, стараться есть блюда комнатной температуры.

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В августе врач-гастроэнтеролог Антон Иванов в беседе с агентством городских новостей «Москва» предупредил, что голодание, жесткие диеты, анальгетики и малоподвижный образ жизни могут привести к жировой болезни печени. Он отметил, что жировой гепатоз может вследствие вторичных факторов возникнуть у внешне здоровых и стройных людей.

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