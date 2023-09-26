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Врач дала советы по питанию для оздоровления печени

Врач Бурдакова: регулярные приемы пищи и небольшие порции помогут оздоровить печень
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Фото: Global Look Press/dpa/Silas Stein
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Врач Виолетта Бурдакова перечислила правила питания, которые поспособствуют оздоровлению печени.

В беседе с агентством runews24.ru во вторник, 26 сентября, специалист указала на необходимости включать в рацион полезные и разнообразные продукты для поддержания хорошего самочувствия и здоровья печени. Так, в рационе должны присутствовать овощи и фрукты, бобовые и зерновые, птица, мясо, молочные продукты. Помимо этого, по словам врача, необходимо в течение дня пить достаточно жидкости — воды, чая, соков.

Также Бурдакова посоветовала исключить или существенно снизить количество потребляемого фастфуда, консервированной и жареной пищи, сладкой газировки и алкоголя. Особенно это касается людей, у которых уже имеются хронические заболевания.

«При наличии патологии печени врач, помимо лечения, назначает лечебную диету — стол № 5», — уточнила специалист.

Врач призвала принимать пищу по 4–5 раз в сутки небольшими порциями, избегая переедания. Кроме того, она посоветовала готовить блюда на пару, запекать или тушить без добавления масла. Она посоветовала не пропускать приемы пищи и не голодать, стараться есть блюда комнатной температуры.

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19 сентября врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова назвала неочевидные симптомы болезней печени. К ним, в частности, она отнесла кожный зуд, отеки, появление синяков на коже, потерю веса или наличие ожирения, снижение аппетита, сонливость, повышенную утомляемость, тошноту, нарушение концентрации и внимания.

4 сентября врач-диетолог, к.м.н. Маргарита Королева посоветовала не употреблять сметану при заболеваниях печени. По ее словам, этот продукт может быть тяжелым для ЖКТ, не подготовленному к приему жировых продуктов в большом объеме, пишет RT.

В августе врач-гастроэнтеролог Антон Иванов в беседе с агентством городских новостей «Москва» предупредил, что голодание, жесткие диеты, анальгетики и малоподвижный образ жизни могут привести к жировой болезни печени. Он отметил, что жировой гепатоз может вследствие вторичных факторов возникнуть у внешне здоровых и стройных людей.

В мае хирург Александр Умнов предупредил, что злоупотребление вином грозит инсультом и циррозом. По словам специалиста, это также повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, высокого кровяного давления, мерцательной аритмии, отмечает телеканал «360».

В октябре прошлого года гастроэнтеролог Наталья Марченко перечислила симптомы, по которым можно выявить заболевания печени на начальных стадиях. По ее словам, это могут быть дискомфорт или тяжесть в правом подреберье, слабость, нарушение сна, отеки, кожный зуд и кровотечение из носа или десен, отмечает телеканал «Звезда».

В апреле прошлого года ученые из университета Южной Калифорнии (США) пришли к выводу, что перфторалкильные вещества (ПФАС) разрушают печень. По данным специалистов, они присутствуют в антипригарной посуде, коврах, водонепроницаемой одежде и обертках для фастфуда. ПФАС, по словам ученых, медленно разрушаются и накапливаются в тканях человека, включая печень, сообщает «Ридус».

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