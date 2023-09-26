Вице-премьер Армении заявил о прибытии 19 тыс. человек из Карабаха

Около 19 тыс. человек прибыло в Армению из Нагорного Карабаха. Об этом 26 сентября сообщил вице-премьер республики Тигран Хачатрян.

«На данный момент границу с Корнидзором пересекли 19 тыс. жителей Нагорного Карабаха, из них 2,5 тыс. уже находятся в пунктах временного размещения», — сообщил он на пресс-конференции.

Корнидзор находится в Лачинском коридоре, связывающем Армению и Нагорный Карабах. В селе создан гуманитарный центр для переселенцев.

Накануне сообщалось, что в Армению из Нагорного Карабаха прибыли 6650 беженцев. Всех граждан, которые не имеют заранее определенного места жительства, правительство Армении обеспечивает соответствующим жильем.

Переселение армян из Нагорного Карабаха началось после того, как 19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в регионе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стало известно, что конфликтующие стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

В Минобороны РФ 20 сентября сообщили, что все эвакуированные жители региона обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием. В город Степанакерт силами миротворцев было доставлено более 50 т гуманитарного груза.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.

В 2022 году премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.