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Пирсы и дорожка появятся у озера на Сафонова во Владивостоке

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Во Владивостоке до конца осени планируют завершить благоустройство общественного пространства вокруг озера на улице Сафонова. Об этом сообщает городская администрация.

«Рабочие заливают бетонный бордюр для формирования будущей клумбы. Завершается устройство металлического каркаса для двух прогулочных пирсов над водой — затем их покроют палубной доской. Берега озера отсыпаны скальным грунтом», — говорится в сообщении.

Готовность объекта на сегодняшний день составляет около 70%. Специалисты уже проложили бетонные пешеходные дорожки вокруг водоема, подготовили основание для будущих детской и спортивной площадок, а также амфитеатра.

Как уточняет ИА PrimaMedia, в 2022 году территория искусственного озера на улице Сафонова стала победителем народного голосования. Пространство благоустраивают в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

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