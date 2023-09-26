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Шойгу: группировки ВС России продолжают активные действия по разгрому противника

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Вооруженные силы России (ВС РФ) продолжают активные действия по разгрому противника в зоне спецоперации по защите Донбасса. Об этом 26 сентября сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Группировки российских войск продолжают активные действия по разгрому противника. В частности, на купянском направлении значительно расширена зона контроля вблизи населенных пунктов Синьковка и Петропавловка», — сообщил он на заседании коллегии Минобороны.

По его словам, за текущий месяц было уничтожено 17 тыс. человек личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) и более 2,7 тыс. единиц вооружения и военной техники.

Шойгу отметил, что ВСУ не имеют значимых результатов контрнаступления, в ходе которого США и другие союзники Украины продолжают кидать ее солдат на убой.

«Такие циничные действия Запада и их приспешников в Киеве лишь подталкивают Украину к самоуничтожению», — отметил министр.

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Контрнаступление ВСУ с использованием резервов началось 4 июня и продолжается до сих пор. Шойгу еще 3 июля заявил, что украинские войска не достигли целей ни на одном из направлений.

В начале августа сообщалось, что украинскому военному командованию пришлось поменять тактику своего контрнаступления.

4 сентября президент России Владимир Путин назвал провалом контрнаступление Украины. Он отметил, что так называемые пробуксовки ВСУ не прекращались до текущего дня.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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