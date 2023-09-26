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В генконсульстве РФ в Пхукете отреагировали на задержку рейса в Красноярск

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Фото: РЕН ТВ
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В генеральное консульство РФ в Пхукете не обращались по поводу задержки рейса, который должен был вылететь из таиландского города в Красноярск. Об этом 26 сентября «Известиям» сообщил генконсул Владимир Соснов.

«Генеральное консульство не располагает такого рода информацией. Обращений по этому поводу со стороны находящихся на Пхукете туристов либо других заинтересованных лиц к нам не поступало», — ответил он в официальном запросе.

Соснов отметил, что вопросы, связанные с задержкой авиарейсов и размещением туристов относятся к компетенции авиакомпаний и туроператоров.

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24 сентября стало известно, что пассажиры авиакомпании «Икар» не смогли вылететь из аэропорта Иркутска в Пхукет. Их рейс перенесли на 27-е число. Обратно он должен вывезти российских туристов в Красноярск.

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