Еще один пострадавший во время тайфуна мост восстановили в Приморье
В Хасанском округе Приморского края восстановили еще один мост, пострадавший во время тайфуна. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на окружную администрацию.
Речь идет о переправе через ручей в селе Кравцовка. 29–30 августа во время тайфуна проезжую часть моста размыло, а сильный ветер завалил ее ветвями.
«Для того чтобы добраться до федеральной трассы, приходилось ехать по объездной дороге. Протяженность такого пути составляет несколько километров», — говорится в сообщении администрации.
Сейчас движение по мосту открыто. На прошлой неделе рабочие очистили его от завалов, подсыпали его пескогравием, восстановили профиль дороги, примыкающей к мосту.
Окружные власти подчеркивают, что проезд возможен только для машин массой до 2 т, а сама переправа является временной.