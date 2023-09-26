Пострадавшим от вспышки гриппа птиц выдали компенсации на Вологодчине

Власти Вологодской области выплатили ущерб владельцам домашней птицы, которую пришлось уничтожить во время вспышки птичьего гриппа на Малечкинской птицефабрике. Всего было выделено на эти цели порядка 61 млн рублей.

Сейчас администрация решает вопрос с поставкой весной следующего года кур-несушек в хозяйства, где птица была изъята и уничтожена.

ИА FlashNord уточняет, что массовый падеж птицы на Малечкинской птицефабрике зафиксировали в конце июля в деревне Парфеново. На предприятии уничтожили почти 290 тыс. голов. Кур, перепелов, гусей, индюков, уток и индоуток изъяли в угрожаемой зоне в 10 км от очага в личных подсобных хозяйствах.

В Череповецком районе по-прежнему действует карантин по птичьему гриппу. Сейчас проводится заключительный этап дезинфекции помещений.

Ранее профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов заявил, что угроза эпидемии птичьего гриппа действительно существует.