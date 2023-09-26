Новую экотропу обустроят на Ленских столбах в Якутии

На Ленских столбах в Якутии начались работы по созданию новой экологической тропы. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в администрации национального парка.

«Новую экотропу и в целом туристско-рекреационную зону «Лабыдьа» нацпарка «Ленские столбы» будут обустраивать в два этапа. В этом году стартовал первый этап работ, который включает в себя строительство новой маршрутной тропы», — говорится в сообщении.

Протяженность маршрута составит более 3 км, для безопасности туристов тропа будет менее крутой и более широкой. Вдоль нее появятся девять площадок для отдыха.

Завершить первый этап работ, включающий также обновление входной зоны ТРЗ «Лабыдьа», планируется до конца ноября 2023 года. Подрядчиком выступает ООО «Севертехдор», стоимость контракта с ним составляет 36,59 млн рублей, средства выделены по нацпроекту «Экология».

В рамках второго этапа обустройства туристско-рекреационной зоны «Лабыдьа» будет реконструирована существующая экотропа. Сроки и подрядчик по второму этапу работ еще не определены.