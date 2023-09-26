В Туле на двери дома волонтеров установили растяжку с гранатой Ф-1, которая взорвалась. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.

По имеющейся информации, инцидент произошел в доме на Тургеневской улице.

Мужчина, открывший дверь со взорвавшейся гранатой, не пострадал, но контузию получила кошка. Животному потребовалась помощь ветеринарного врача.

Издание предполагает, что причиной такого поступка могла быть личная неприязнь к проживающим в доме волонтерам, которые собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО.

На место происшествия прибыли спецслужбы, которые пытаются установить детали обстоятельства.

Ранее, 15 сентября, мужчина в военной форме, будучи в состоянии алкогольного опьянения, взорвал светошумовую гранату у подъезда жилого дома в Казани. Он предложил проходившим мимо мальчикам взорвать устройство, а когда те отказались, вырвал чеку и бросил оружие в кусты. Произошел взрыв, после нарушителя задержали.