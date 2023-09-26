Катер сорвало с якоря и выбросило на берег в Крыму
В Крыму в поселке городского типа Кацивели во время шторма катер сорвало с якоря и выбросило на берег. Сейчас решается вопрос о его буксировке.
О случившемся сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на главу администрации Ялты Янину Павленко. Она уточнила, что сейчас на полуострове действует штормовое предупреждение. Купание в море из-за волнения в 4 балла категорически запрещено.
Павленко посоветовала туристам не подходить к береговой линии во избежание несчастных случаев.
Ранее, 24 сентября, сообщалось, что юго-восточное побережье США пострадало от наводнения, вызванного штормом «Офелия». Прибрежные районы Северной Каролины и Вирджинии в субботу перенесли наводнение, дождь, разрушительные ветры и опасные приливы, вызванные тропическим шторм. Скорость ветра составляла около 113 км/ч.