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Бремя исхода: люди массово оставляют Нагорный Карабах

Свои дома уже покинули более 13 тыс. человек
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Люди покидают Нагорный Карабах
Фото: REUTERS/David Ghahramanyan
Жители Нагорного Карабаха массово покидают регион и направляются в Армению — об этом сообщают представители армянской стороны. Нагорный Карабах, который официально признан территорией Азербайджана, вновь оказался в центре внимания мирового сообщества после обострения ситуации в 20-х числах сентября. Сейчас в регионе действует соглашение о прекращении огня. Подробнее о развитии ситуации — в фотогалерее «Известий».
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Люди покидают Нагорный Карабах
Фото: REUTERS/David Ghahramanyan
Среди тех, кто выезжает из региона — этнические армяне, проживавшие в Карабахе последние 30 лет
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Люди покидают Нагорный Карабах
Фото: REUTERS/Hasmik Khachatryan
Из-за нехватки транспорта люди стараются использовать все доступные возможности
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Люди покидают Нагорный Карабах
Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
В основном беженцы стягиваются к центральному району Степанакерта
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Люди покидают Нагорный Карабах
Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
Для нуждающихся развернуты центры временного размещения
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Люди покидают Нагорный Карабах
Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
Вдоль границы с Арменией курсируют машины «скорой помощи»
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Люди покидают Нагорный Карабах
Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze
Все доступные дороги, ведущие в сторону Армении, переполнены автомобилями
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Люди покидают Нагорный Карабах
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Чтобы обеспечить безопасность людей, маршруты эвакуации контролируют российские миротворцы
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Из-за наплыва машин парализовано движение по трассе Степанакерт - Гори
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