Бремя исхода: люди массово оставляют Нагорный Карабах

Жители Нагорного Карабаха массово покидают регион и направляются в Армению — об этом сообщают представители армянской стороны. Нагорный Карабах, который официально признан территорией Азербайджана, вновь оказался в центре внимания мирового сообщества после обострения ситуации в 20-х числах сентября. Сейчас в регионе действует соглашение о прекращении огня. Подробнее о развитии ситуации — в фотогалерее «Известий».