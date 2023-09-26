Командующий Черноморским флотом принял участие в коллегии Минобороны

Командующий Черноморским флотом России Виктор Соколов принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ 26 сентября на фоне слухов о своей гибели.

Адмирал подключился к мероприятию по видеосвязи, следует из распространенной Министерством обороны записи. Вместе с ним в коллегии участвовали другие командующие Военно-морского флота РФ.

Ранее украинские СМИ распространили информацию, что Соколов погиб в результате ракетного удара по штабу Черноморского флота в Севастополе.

Атака была совершена 22 сентября. Минобороны РФ сообщало, что один военный пропал без вести. Один из осколков украинской ракеты упал в гражданском секторе, около Русского драматического театра имени Луначарского.

«Известия» публиковали кадры последствий ракетного удара. На них были видны клубы дыма. Вечером того же дня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что пожар в здании штаба Черноморского флота локализован.

Телеканал Sky News со ссылкой на источник в Вооруженных силах Украины сообщил, что для атаки на штаб Черноморского флота использовались британские дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Украинские военные пытаются наносить удары по регионам России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.