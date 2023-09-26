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Врач предупредила о побочных эффектах от бесконтрольного приема БАДов

Врач Бурдакова: бесконтрольный прием БАДов может привести к проблемам со сном
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Фото: Global Look Press/news.ru/Sergey Bulkin
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Врач Виолетта Бурдакова предостерегла от приема БАДов без консультации со специалистом, поскольку это может привести к неприятным побочным эффектам.

В беседе с агентством runews24.ru во вторник, 26 сентября, врач объяснила, что консультация со специалистом необходима перед началом приема любых добавок, в том числе витаминно-минеральных комплексов. На основании опроса врач сможет дать направление на обследование, чтобы оценить уровень витаминов и минералов в крови.

По словам Бурдаковой, если содержание веществ окажется в пределах допустимой возрастной нормы, то и поддерживать их уровень будет достаточно, лишь разнообразив питание. Если будет выявлен недостаток или сильный дефицит нутриентов, тогда будет необходимо составить план коррекции этих состояний вместе со специалистом.

Врач подчеркнула, что не стоит заниматься самолечением и бездумным выбором БАДов, поскольку только медик сможет назначить правильную дозировку, исходя из особенностей организма пациента.

«Бесконтрольный прием может вызывать неприятные побочные эффекты, такие как сильная раздражительность, проблемы со сном, тошнота, рвота, запоры и прочее», — заключила специалист.

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14 сентября врач-гастроэнтеролог, диетолог Наталья Панина заявила, что бесконтрольный прием БАДов и витаминов может навредить здоровью печени, отмечает сайт kp.ru. Она подчеркнула, что назначать терапию может только врач, пишет RT.

До этого, 11 сентября, на Дальнем Востоке появится первый в России центр по контролю за качеством биологически активных добавок к пище (БАДов). Главные его задачи ― контроль контрафактных или фальсифицированных биодобавок, а также их изучение и информирование потребителей о присутствии потенциально опасных продуктов на рынке.

7 сентября онколог Евгений Черемушкин предупредил, что бесконтрольный прием препаратов вызовет дисбаланс, из-за которого может увеличиться риск возникновения рака, сообщает телеканал «360».

Ранее невролог-реабилитолог Марина Аникина предупредила, что к биологически активным добавкам необходимо относиться так же осторожно, как к лекарствам. Врач подчеркнула, что прием БАДов, стимулирующих работу мозга, может приводить к психотическим расстройствам, отмечает телеканал «Звезда».

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