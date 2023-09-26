Путин присвоил 332-му отдельному вертолетному полку наименование «гвардейский»

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 332-му отдельному вертолетному полку. Соответствующий указ 26 сентября опубликован на официальном портале правовой информации.

Как отмечено в документе, полк получил почетное звание «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

332-й отдельный вертолетный полк образовался в 1940 году и был сформирован в истребительный авиаполк, вошедший в состав смешанной авиадивизии Ленинградского военного округа. В 1961 году полк переформировали в гвардейскую отдельную вертолетную транспортную эскадрилью, которую позже развернули в гвардейский отдельный вертолетный полк. Его личный состав воевал в Афганистане и Чечне, участвовал в миссиях в африканских и азиатских странах, а также в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Ранее, 31 марта, президент России подписал указ о присвоении второму смешанному авиационному полку ордена Суворова почетного наименования «гвардейский». Аналогичного звания удостоилась 236-я артиллерийская бригада.

24 февраля Путин подписал указ о присвоении почетного наименования «гвардейская» 35-й зенитной ракетной бригаде за героизм.