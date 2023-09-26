Еще один участок дороги «Умнас» отремонтируют в Якутии к ноябрю
В Якутии до конца октября планируется завершить ремонт еще одного участка автодороги «Умнас». Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе республиканского управления автодорог.
Речь идет об отрезке дороги с 51-го по 59-й км, который проходит по территории Хангаласского района. Работы ведутся с опережением графика.
Согласно контракту, ввести объект в эксплуатацию необходимо до 30 сентября 2024 года, однако подрядчик уже заасфальтировал 7,5 км участка дороги. Сейчас ведутся ее обустройство и планировка откосов.
8 сентября сообщалось, что в Якутии завершили капремонт участка региональной автодороги «Умнас», соединяющей долины Туймаада и Эркээни в среднем течении реки Лены.