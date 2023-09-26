В поселке под Новосибирском сносят единственную площадку для выгула собак

В рабочем поселке Краснообск Новосибирской области планируют снести площадку для выгула собак, единственную на весь населенный пункт. Вместо нее власти хотят оборудовать умную спортивную площадку.

Речь идет об огороженной территории у дома на Западной улице, где занимаются в том числе профессиональные кинологи, отмечает sib.fm.

В местной администрации планы строительства умной спортплощадки подтвердили. Там не исключили, что площадку перенесут на 200 м от этого места либо ближе к спортивному центру «Армада». Окончательного решения по этому поводу нет. С уточняющими вопросами рекомендовали обращаться в краснообское управление ЖКХ.

Тем временем собаководы, выступающие против сноса площадки для выгула, намерены обращаться с жалобой в надзорные ведомства.

Агентство напоминает, что в Бердске Новосибирской области активисты несколько лет отстаивали в суде появление площадки для выгула собак. В итоге суд обязал администрацию города-спутника выделить для этого специализированные места.