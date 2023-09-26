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Как проходит отопительный сезон в Екатеринбурге в 2023 году

В Екатеринбурге тепло поступит в дома горожан до конца сентября
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Екатеринбурге отопительный сезон стартовал еще в начале сентября. К концу месяца планируется полностью завершить подключение домов к теплоснабжению. Подробнее о том, как город готовится к наступлению холодов, читайте в материале «Известий».

Когда начался отопительный сезон в Екатеринбурге в 2023 году

Начало отопительному сезону в городе было положено 11 сентября. Соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. График подключения опубликован на сайте Единой дежурно-диспетчерской службы.

Работы по теплоснабжению проходят в два этапа. Первый этап завершился 20 сентября. За это время к центральной системе отопления подключили жителей Верх-Исетского, Железнодорожного и частично Академического, Кировского, Чкаловского и еще трех районов. На втором этапе, который продлится с 21 по 29 сентября, будут подключены оставшиеся микрорайоны.

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В настоящее время завершается подключение к теплу социальных объектов города. По состоянию на 26 сентября тепло поступает в 96,5% школ, 98% детских садов, 72% объектов здравоохранения и более половины учреждений культуры.

Ранее глава региона Евгений Куйвашев распорядился, чтобы все социальные объекты и жилые дома в Свердловской области были подключены к теплоснабжению до 2 октября.

Какие работы проведены к отопительному сезону в Екатеринбурге в 2023 году

На подготовку жилищно-коммунального хозяйства области к осенне-зимнему периоду было направлено свыше 7 млрд рублей. На эти средства проведены ремонт и замена сетей, а также сформирован запас топлива.

В Екатеринбурге специалисты подготовили к работе 479 центральных тепловых пунктов, 12 тепловых насосных станций, 104 источника водоснабжения и других систем. Еще одним этапом подготовки стала замена трубопроводов инженерных сетей.

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Так, согласно докладу начальника управления жилищного и коммунального хозяйства городской администрации Александра Брагина, специалисты переложили 56 км сетей теплоснабжения и почти 43 км электроснабжения. Помимо этого, рабочие заменили часть внутридомовых инженерных коммуникаций.

Какая температура должна быть в квартире в 2023 году

Согласно требованиям СанПиНа и ГОСТа, в период отопительного сезона температура в помещении должна быть не меньше +18…+20 градусов, а в детских учреждениях — не менее +22…+24 градусов. При этом допускаются незначительные отклонения от нормы. В частности, в ночное время суток температура не может падать больше чем на три градуса.

В случае плохой работы отопления граждане могут обратиться в управляющую компанию или в организацию, предоставляющую жилищно-коммунальные услуги, для устранения неполадок.

Ранее «Известия» писали, как проходит отопительный сезон в Омске.

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