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Лавров назвал хамскими слова главы МИД Финляндии о плате россиян

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Фото: REUTERS/Janis Laizans
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал хамским заявление главы МИД Финляндии Элины Валтонен о том, что россияне должны «платить цену» за ситуацию на Украине. Об этом во вторник, 26 сентября, он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с коллегой из Туниса Набилем Аммаром.

«Заявление абсолютно хамское. Еще раз подчеркну, что Финляндия семимильными шагами выдвигается в передовики антироссийской, русофобской кампании Запада», — прокомментировал глава дипломатии РФ.

По его словам, высказанное в МИД Финляндии выглядит как очень «откровенное признание».

Кроме того, министр иностранных дел также отметил, что уже не удивляется никаким заявлениям и словам своих западных коллег.

«В том числе не удивляюсь больше той скорости, с которой Финляндия растоптала свой нейтральный статус, свою репутацию и влилась в антироссийский проект США», — поделился он своим мнением.

Лавров подчеркнул, что до недавнего времени западные страны придерживались мнения, согласно которому санкции нужны для изменения политики определенного государства.

Помимо этого, по его словам, для предотвращения нанесения серьезного ущерба мирным гражданам всегда брались во внимание гуманитарные аспекты.

«Сейчас госпожа Валтонен <...> высказалась напрямую, для чего эти санкции вводят, чтобы сделать больно простым людям. И, как она сказала, для ведения такой войны нужно платить цену народу российскому. Значит, она хочет народ российский поднять против его собственного правительства», — предположил министр иностранных дел РФ.

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Днем ранее, 25 сентября, глава МИД Финляндии Элина Валтонен отметила: Россия и россияне понимают, что за ситуацию на Украине «нужно платить». По ее словам, если бы страны Запада перестали помогать Киеву, то, «возможно, Украины бы не было». А Москва, напротив, стала бы очень сильной, а это невыгодно Финляндии и ее союзникам.

С 16 сентября в связи с поддержкой Хельсинки рекомендации Еврокомиссии по новым санкциям Финляндия запретила въезд автомобилей с российскими номерами. Пересекать границу не смогут машины вместимостью менее 10 пассажиров. До этого запреты для российских автомобилей ввели Эстония, Латвия, Литва и Германия.

Позже, 20 сентября, финская таможня сообщила об исключениях из введенного запрета, отметив, что въезжать на личных автомобилях с российскими номерами по-прежнему смогут дипломаты, граждане Евросоюза и члены их семей, а также просители убежища. Автобусам также разрешен въезд в страну.

В апреле СМИ отмечали, что отказ Финляндии от российских энергоносителей в рамках санкций создал в стране целый ряд проблем. Такой шаг оказался для страны недальновидным: хотя кабмин Финляндии запретил использовать уголь в энергетике, ресурс всё еще востребован как с позиции предприятий, так и у простых граждан. Это привело к запуску выведенных из эксплуатации угольных станций, в связи с чем потребление «грязного топлива» увеличилось на 10%.

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