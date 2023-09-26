Эксперт оценил ход расследования взрывов на «Северных потоках»

Расследование взрывов на «Северных потоках» (СП) изначально проводилось по нетрадиционному сценарию, рассказал «Известиям» замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, автор Telegram-канала IG Energy Игбал Гулиев, напомнив, что несколько стран независимо друг от друга выясняют обстоятельства произошедшего. По его словам, подобная международная неразбериха случается тогда, когда необходимо замести следы.

«Расследование по взрыву на «Северных потоках» изначально проводилось по нетрадиционному сценарию. Дания, Швеция, Германия начали свои независимые расследования. Шведские власти отказались от формирования общей расследовательской группы на базе Евроюста. Они мотивировали это необходимостью сохранить конфиденциальность информации, которая связана с государственной обороной, с национальной безопасностью», — отметил эксперт.

Он напомнил, что российских представителей не допустили к совместному расследованию, мотивировав это тем, что Россия может исследовать место инцидента самостоятельно, так как взрывы произошли в международных водах, в результате российская сторона начала собственное расследование.

«Как показывает практика, такая международная неразбериха случается тогда, когда нужно замести следы, потому что нашим иностранным зарубежным партнерам связать эту атаку с конкретной страной не удалось. Если мы посмотрим на текущий год, то увидим, что национальные расследования Швеции, Дании, Германии продолжились. Но власти этих стран сохранили полное молчание касательно хода следствия, касательно улик, которые они нашли. И одна из причин этого — необходимость сохранять в тайне информацию о неких военных технологиях, потому что мы знаем, что там применяется специальное оборудование. И это также объясняет отказ от совместного расследования», — сказал Гулиев.

Российская сторона пыталась инициировать международное расследование через Совбез ООН, однако некоторые члены Совета Безопасности тогда выразили доверие национальным расследованиям отдельных стран, добавил эксперт.

«Мы понимаем, что столь масштабный инцидент имеет и политическую подоплеку и он не мог быть организован какой-то ограниченной группой лиц. Мы все, в принципе, знакомы с историей вопроса. Однако наряду с политическими мотивами, на мой взгляд, нужно всегда оценивать также и интересы экономические: кому было выгодно навсегда перекрыть нашу важнейшую газовую артерию из России в страны Евросоюза? Когда мы ответим на этот вопрос, тогда для нас будет очевиден результат, почему всё это сохранялось в тайне», — заключил Гулиев.

В ночь на 26 сентября 2022 года были подорваны обе ветки газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» (СП-2). Германия, Дания, Швеция организовали национальные расследования диверсий, однако до сих пор не предоставили содержательных результатов.

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на энергетическом форуме «Российская энергетическая неделя» 12 октября назвал произошедшее актом международного терроризма. Глава государства выразил мнение, что за терактами на «Северных потоках» стоят те, кто уже устраивал подобные диверсии и был пойман за руку.

8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование диверсий на российских газопроводах. В материале говорится о том, что дайверы из США заложили бомбы во время учений Baltops в Балтийском море, а активировали взрывчатку норвежцы. По мнению автора статьи, мотивы Вашингтона заключались в том, чтобы вынудить Германию оказать Украине военную и финансовую помощь. В свою очередь, американские власти отвергли подобные обвинения.

15 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о заметании «под ковер» ситуации со взрывами. Он отметил, что «никто даже пальцем не пошевелил, чтобы каким-то транспарентным образом расследовать» инцидент.