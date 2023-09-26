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Две машины сбили восьмилетнего ребенка на дороге в Оренбурге

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Два легковых автомобиля сбили восьмилетнего ребенка на улице Володарского в Оренбурге. Мальчика доставили в реанимационное отделение.

Авария произошла 25 сентября. По данным «Урал56.Ру», 27-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» совершил наезд на ребенка, который переходил дорогу в неустановленном месте. После этого на мальчика наехал автомобиль Volkswagen Polo, который двигался во встречном направлении.

По предварительным данным, ребенок получил многочисленные переломы. Первую помощь мальчику оказал очевидец происшествия. Кроме того, мимо места ДТП проезжал автомобиль скорой помощи, который забрал ребенка в реанимацию.

По факту происшествия возбуждено дело об административном правонарушении.

23 сентября в Дагестане подросток на автомобиле намеренно наехал на ребенка на велосипеде. Пострадавший выжил и был доставлен в больницу с травмами.

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