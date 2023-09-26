Политолог, политтехнолог и публицист Наталия Елисеева рассказала во вторник, 26 сентября, что НАТО не позволит Финляндии отказаться от членства в блоке.

«Безусловно, они потянут, все-таки Финляндия довольно благополучная с экономической точки зрения развитая страна. Просто ей нужно будет несколько пересмотреть бюджет: статьи, траты и выделения. То есть будет перераспределение», — сказала Елисеева в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам эксперта, если Финляндия захочет отказаться от членства в Североатлантическом альянсе, ей никто не позволит этого сделать.

«Вступление в НАТО было нужно не только Финляндии с ее определенными позициями по отношению к России, а именно в целом и блоку надо было, чтобы страна НАТО была на границе с Российской Федерацией», — рассказывает он.

Также Елисеева объяснила, что страны-члены вносят в бюджет НАТО средства исходя из экономического состояния, ВВП и платежеспособности страны.

«Финляндия слишком важна с точки зрения географического расположения для альянса. Даже так Швеция не важна, как Финляндия», — заключила она.

Накануне издание The New York Times написало, что, после того как Финляндия присоединилась к НАТО, в стране осознали, насколько участие в крупном военном альянсе «сложно и дорого».

В статье отмечается, что решить финансовые трудности будет уже не так-то и просто. К тому же здесь еще вмешался вопрос с поддержкой Украины, в которой Финляндии как члену альянса также придется участвовать, а это тоже дорого стоит, сообщается на сайте kp.ru.

Членство в НАТО долгое время считалось «дешевым преимуществом» с учетом наличия ядерного зонтика США и принципа коллективной обороны, однако альянс также предъявляет к своим членам широкие требования, указывает NYT. При этом сама по себе интеграция потребует от правительства и военных чиновников Финляндии принятия ряда «сложных и дорогостоящих решений», передает RT.

Финские власти несколько раз выступали с предложением разместить в республике военные базы Североатлантического альянса. Как рассказал «Известиям» 25 сентября военный эксперт Алексей Леонков, Финляндия благодаря своим географическим особенностям может предложить НАТО разветвленную аэродромную сеть, которую альянс сможет использовать, чтобы создать аэродромы передового базирования.

До этого, 14 июля, обозреватель Сеппо Варьюс в материале для издания Ilta-Sanomat отмечал, что Финляндия пожалеет о своем решении вступить в НАТО. По его словам, Финляндия вступила в НАТО не по идеологическим причинам, а из-за «угрозы» со стороны России, которую навязал Запад.

Похожее мнение высказывал в апреле турецкий журналист Юджель Оздемир в статье для газеты Evrensel. Он указал, что вступление Финляндии в НАТО является роковой стратегической ошибкой, подчеркнув, что процедура присоединения страны к альянсу не прошла бы так гладко без украинского конфликта.

Финляндия в мае прошлого года после нескольких десятилетий нейтралитета подала заявку на вступление в Североатлантический альянс. В апреле 2023-го республика официально присоединилась к НАТО.