Реклама
Прямой эфир
Мир
Россельхознадзор допустил введение ограничений на поставку рыбы из Японии
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о налоге на сверхприбыль для нефтегазовых компаний
Мир
Захарова прокомментировала слова Санду о «европейских ценностях»
Мир
Экс-разведчик США рассказал «Известиям» о недовольстве на Западе поддержкой Киева
Общество
Около 450 пассажиров Nordwind несколько часов не могут вылететь в Москву
Мир
В Польше призвали судить приглашенного в парламент Канады бывшего бойца СС
Экономика
Эксперт оценил ход расследования взрывов на «Северных потоках»
Туризм
В генконсульстве РФ в Пхукете отреагировали на задержку рейса в Красноярск
Мир
Лидер АдГ заподозрил во взрывах на «Северных потоках» противников ФРГ
Общество
Путин поддержал идею о возрождении Царскосельского лицея в Санкт-Петербурге
Мир
Захарова призвала США дать ответ по расследованию Херша по подрывам на СП
Интернет и технологии
В правительстве заявили о желании ряда стран отстранить РФ от новых технологий
Политика
В Госдуме возмутились оскорблением памяти воинов антигитлеровской коалиции
Мир
Патрушев назвал захлебнувшимся контрнаступление Украины

Политолог заявила о необходимости Финляндии перекроить бюджет из-за НАТО

Политолог Елисеева: Финляндии не позволят отказаться от членства в НАТО
0
Фото: ТАСС/picture alliance/Thomas Trutschel
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Политолог, политтехнолог и публицист Наталия Елисеева рассказала во вторник, 26 сентября, что НАТО не позволит Финляндии отказаться от членства в блоке.

«Безусловно, они потянут, все-таки Финляндия довольно благополучная с экономической точки зрения развитая страна. Просто ей нужно будет несколько пересмотреть бюджет: статьи, траты и выделения. То есть будет перераспределение», — сказала Елисеева в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам эксперта, если Финляндия захочет отказаться от членства в Североатлантическом альянсе, ей никто не позволит этого сделать.

«Вступление в НАТО было нужно не только Финляндии с ее определенными позициями по отношению к России, а именно в целом и блоку надо было, чтобы страна НАТО была на границе с Российской Федерацией», — рассказывает он.

Также Елисеева объяснила, что страны-члены вносят в бюджет НАТО средства исходя из экономического состояния, ВВП и платежеспособности страны.

«Финляндия слишком важна с точки зрения географического расположения для альянса. Даже так Швеция не важна, как Финляндия», — заключила она.

Вместо дислокации: Финляндия и США могут договориться о военных базах к концу года
К каким последствиям для региона это приведет и как ответит Россия

Накануне издание The New York Times написало, что, после того как Финляндия присоединилась к НАТО, в стране осознали, насколько участие в крупном военном альянсе «сложно и дорого».

В статье отмечается, что решить финансовые трудности будет уже не так-то и просто. К тому же здесь еще вмешался вопрос с поддержкой Украины, в которой Финляндии как члену альянса также придется участвовать, а это тоже дорого стоит, сообщается на сайте kp.ru.

Членство в НАТО долгое время считалось «дешевым преимуществом» с учетом наличия ядерного зонтика США и принципа коллективной обороны, однако альянс также предъявляет к своим членам широкие требования, указывает NYT. При этом сама по себе интеграция потребует от правительства и военных чиновников Финляндии принятия ряда «сложных и дорогостоящих решений», передает RT.

Финские власти несколько раз выступали с предложением разместить в республике военные базы Североатлантического альянса. Как рассказал «Известиям» 25 сентября военный эксперт Алексей Леонков, Финляндия благодаря своим географическим особенностям может предложить НАТО разветвленную аэродромную сеть, которую альянс сможет использовать, чтобы создать аэродромы передового базирования.

До этого, 14 июля, обозреватель Сеппо Варьюс в материале для издания Ilta-Sanomat отмечал, что Финляндия пожалеет о своем решении вступить в НАТО. По его словам, Финляндия вступила в НАТО не по идеологическим причинам, а из-за «угрозы» со стороны России, которую навязал Запад.

Похожее мнение высказывал в апреле турецкий журналист Юджель Оздемир в статье для газеты Evrensel. Он указал, что вступление Финляндии в НАТО является роковой стратегической ошибкой, подчеркнув, что процедура присоединения страны к альянсу не прошла бы так гладко без украинского конфликта.

Финляндия в мае прошлого года после нескольких десятилетий нейтралитета подала заявку на вступление в Североатлантический альянс. В апреле 2023-го республика официально присоединилась к НАТО.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023