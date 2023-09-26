Два склепа обнаружили при прокладке трубопровода в Удмуртии

Рабочие обнаружили два склепа во время прокладки трубопровода в селе Нылга в Удмуртии. Предполагается, что захоронение относится к концу XIX века.

В ходе работ был обнаружен склеп с молодой девушкой с ребенком пяти-семи лет. Предполагается, что во время обустройства этого захоронения был поврежден более ранний склеп. Это говорит о том, что на момент строительства сведения о захоронении были утеряны. Об этом пишет ИА «Сусанин» со ссылкой на республиканское молодежное православное объединение «Под куполом небес».

Находка говорит о том, что количество могил на территории Нылгинского погоста может оказаться большим, чем предполагали краеведы.

Обнаруженное захоронение не совпадает с перечнем лиц, похороненных в ограде Христорождественской церкви. Погребение обложили кирпичом, останки не изъяты.

В Пскове археологи обнаружили монастырский некрополь во время раскопок у здания бассейна «Универсант». На данной территории в XV–XVIII веках располагался мужской Введенский монастырь. Ученые нашли 37 погребений, в их числе есть женские и детские.