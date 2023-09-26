Новый температурный рекорд зарегистрировали в Кургане

Рекордный показатель температуры воздуха зарегистрировали в Кургане 25 сентября. Столбики термометров показали +25,3 градуса.

По словам синоптика-любителя Ильи Винштейна, предыдущий максимум для этой даты был зарегистрирован в 2018 году и составлял +24,8 градуса. Об этом пишет ИА «Ура.ру». Специалист также отметил, что несколько температурных рекордов зафиксировали в Кургане летом.

Теплая погода сохранится в городе до конца дня 26 сентября. Температура достигает +25 градусов. С 27 сентября ожидается похолодание до +19 градусов.

В ближайшие две ночи заморозки ожидаются в Московской области.