Женщина пострадала в пьяном ДТП в Якутске

В Якутске в результате ДТП с пьяным автомобилистом пострадала женщина. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

Авария произошла вечером 25 сентября на Покровском тракте. Предварительно установлено, что мужчина за рулем Suzuki Grand Vitara врезался в Nissan Terrano, который от удара отбросило на другой Terrano.

В результате ДТП пострадала женщина-водитель первого Terrano. Она получила закрытую черепно-мозговую травму сотрясение головного мозга.

Как уточняет ИА SakhaNews, прибывшие инспекторы ДПС установили, что водитель Suzuki в момент столкновения находился в состоянии опьянения. Медосвидетельствование показало 1,08 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

2 сентября девушка и подросток погибли в сгоревшей после ДТП машине в Алапаевске. Иномарка въехала в дерево при подъезде к коллективному саду «Южный». По данным полиции, 30-летняя водитель Hyundai Solaris на момент аварии была пьяна.