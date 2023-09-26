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Уборку провели в старинной усадьбе Араповых под Пензой

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В Пензенской области планируют возродить усадьбу Араповых в селе Проказна Бессоновского района. В парке усадьбы провели экологическую акцию «Мир в твоих руках».

Генеральной уборкой территории занимались волонтеры, участники проекта «Программа развития «Другое Дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

За два дня удалось собрать почти 90 мешков пластика, более 70 мешков стекла, 10 — железа и 40 мешков другого мусора.

ИА «Пенза-пресс» уточняет, что усадьба Араповых — это объект культурного наследия регионального значения XIX века. В конце XVIII века комплекс принадлежал князю Трубецкому и его дочери, а в начале XIX века перешел к Араповым. В годы советской власти здесь была школа. Теперь здание пустует и ветшает.

Ранее, в сентябре, сообщалось, что с нелегальных свалок в Сердобске Пензенской области с начала года вывезли более 6,5 тыс. куб. м мусора. Общая площадь территории, на которой были ликвидированы незаконные свалки, составила более 1 тыс. кв. м.

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